Диего Симеоне: "Продлил свой контракт из-за игроков, которые есть в "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне​ прокомментировал продление контракта с клубом до 2022 года, сообщает официальный Твиттер испанской команды. Предыдущее соглашение между сторонами действовало до июня 2020 года.

Аргентинский специалист возглавил "Атлетико" в 2011 году. Вместе с командой Симеоне выиграл чемпионат и Кубок Испании, два раза Лигу Европы и дважды Суперкубок УЕФА. Кроме того, команда два раза играла в финале Лиги чемпионов.

– Я продлил свой контракт из-за игроков, которые есть в "Атлетико". Мы можем совершенствоваться, мы можем продолжать бороться, и это заставляет меня хотеть соревноваться вместе с этим клубом, – приводит слова Симеоне официальный Твиттер "матрасников".

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