Диего Симеоне: "Проблему с Костой решили в тот же день"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал инцидент с нападающим команды Диегу Костой. Форвард накануне самовольно покинул тренировку команды, однако сегодня вернулся к занятиям в составе мадридцев.

- Я с самого начала сказал все предельно ясно, - цитирует Goal Симеоне. - Это была внутренняя проблема, и мы решили ее в тот же день. Сегодня Коста тренировался по обычной программе. Я уже говорил: я не измению своего мнения по Косте. Сезон для него вышел не очень удачным, ко всему добавились травмы, но я уверен, что в следующем сезоне он выступит еще лучше.

11 апреля Диегу Коста был дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Испании за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано в игре против "Барселоны" (0:2).

В нынешнем сезоне Коста провел 21 матч, забил 5 голов и сделал 5 передач.