Диего Симеоне: "Моя команда меня восхищает"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне доволен тем, как играет его команда в 2019 году. В последнем матче "матрасники" победили "Хетафе" со счетом 2:0 в матче чемпионата Испании.

– Моя команда меня восхищает, – цитирует AFP Симеоне. – Мы хорошо играем в 2019 году, выстраиваем игру на половине поля соперника. Больше не отступаем так, как в прошлом году. Когда хотим забить второй мяч, идем и забиваем. Я очень доволен тем, что вижу. С "Хетафе" мы сыграли очень качественно. А возвращение ряда отсутствующих игроков, поддержка резервистов и молодежи сделают нашу команду еще сильнее.