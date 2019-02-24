Диего Симеоне: "Мората не унывает"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не согласен с критикой в адрес нападающего Альваро Мораты. Форвард перешел в "Атлетико" нынешней зимой и провел на поле в четырех матчах 283 минуты, но ни разу не забил.

– Он не унывает, ведь только прибыл к нам, впереди у него много времени, – цитирует AFP Симеоне. – Нам нужны его энергия и сила. Он должен продолжать стараться, как и делает. Если он продолжит работать так же, то результаты сами собой придут. Он нам нужен – в этом нет никаких сомнений. Нам нужен сильный Мората.