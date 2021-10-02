Диего Симеоне: «Меня не интересуют слухи об отставке Кумана»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился настроем на матч 8-го тура чемпионата Испании против «Барселоны», а также высказался по поводу ситуации вокруг его коллеги по цеху, Роналда Кумана.

«Мне неинтересны слухи. У Кумана сильный характер, который он проявлял уже неоднократно, поэтому я желаю ему всего наилучшего. Меня куда больше интересуют мои футболисты, чем его судьба в Барселоне, однако, я не могу не отметить, что он попал в максимально некомфортную ситуацию.

Мы, тренеры команд ла лиги, уважаем друг друга, поэтому я уважаю Роналда и всегда буду продолжать это делать. У «Барселоны» есть отличная команда и тренерский штаб, а предстоящая игра обещает стать увлекательной, поэтому мы полностью сосредоточены на подготовке к ней», — цитирует Симеоне Marca.