Диего Симеоне: «Меня не интересуют слухи об отставке Кумана»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился настроем на матч 8-го тура чемпионата Испании против «Барселоны», а также высказался по поводу ситуации вокруг его коллеги по цеху, Роналда Кумана.
«Мне неинтересны слухи. У Кумана сильный характер, который он проявлял уже неоднократно, поэтому я желаю ему всего наилучшего. Меня куда больше интересуют мои футболисты, чем его судьба в Барселоне, однако, я не могу не отметить, что он попал в максимально некомфортную ситуацию.
Мы, тренеры команд ла лиги, уважаем друг друга, поэтому я уважаю Роналда и всегда буду продолжать это делать. У «Барселоны» есть отличная команда и тренерский штаб, а предстоящая игра обещает стать увлекательной, поэтому мы полностью сосредоточены на подготовке к ней», — цитирует Симеоне Marca.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю