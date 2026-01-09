Симеоне — о провокациях Винисиуса: «Что происходит на поле, остается на поле»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после поражения от «Реала» (1:2) в полуфинале Суперкубка Испании прокомментировал свои попытки спровоцировать нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

«Мне нечего сказать по поводу Вини. С самого начала своей игровой карьеры я говорил: «Что происходит на поле, остается на поле». Я очень уважаю Карвахаля и всех игроков «Реала». Я ясно дал ему понять, как это выглядит со стороны», — приводит Marca слова Симеоне.

Финал Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» состоится в воскресенье, 11 января. Начало игры — 22:00 по московскому времени.