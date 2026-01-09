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9 января, 02:44

Симеоне — о провокациях Винисиуса: «Что происходит на поле, остается на поле»

Евгений Козинов
Корреспондент
Диего Луна (слева) и Винисус Жуниор.
Фото Reuters

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после поражения от «Реала» (1:2) в полуфинале Суперкубка Испании прокомментировал свои попытки спровоцировать нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

«Мне нечего сказать по поводу Вини. С самого начала своей игровой карьеры я говорил: «Что происходит на поле, остается на поле». Я очень уважаю Карвахаля и всех игроков «Реала». Я ясно дал ему понять, как это выглядит со стороны», — приводит Marca слова Симеоне.

Финал Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» состоится в воскресенье, 11 января. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

Винисиус Жуниор.Отставка Алонсо? «Реал» ответил победой в мадридском дерби! В финале Суперкубка — новая битва с «Барселоной»

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Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 00:00 Валенсия – Бетис - : -
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