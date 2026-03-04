Симеоне: «Мы — «Атлетико», нам суждено страдать»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:3) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Сегодня наши соперники были лучше, но в этом двухматчевом противостоянии мы оказались сильнее «Барселоны», потому что воспользовались преимуществами в игре, когда были сильнее. Очень обидно, что мы не смогли контролировать ситуацию при первом голе. Команда прилагала невероятные усилия, чтобы достичь того, чего от нас ждут болельщики, поэтому теперь нам нужно подойти к финалу в хорошей форме и усердно работать. Мы — «Атлетико», нам суждено страдать, всегда доходить до предела. Не знаю, что будет дальше, но поверьте, это будет фантастический путь», — приводит Into the Calderon слова Симеоне.

Мадридская команда выиграла первый матч со счетом 4:0, поэтому по сумме двух встреч вышла в финал, где встретится с победителем пары «Атлетик» — «Реал Сосьедад» (первый матч — 0:1).

Кубок Испании. 1/2 финала.

03 марта, 23:00. Камп Ноу (Барселона)

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