Симеоне: «Не понимаю, как Рафинья до сих пор не выиграл «Золотой мяч»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после поражения от «Барселоны» (1:3) в матче 19-го тура чемпионата Испании оценил игру нападающего каталонцев Рафинью.

«Рафинья — невероятный игрок. Он может играть где угодно. Как вингер, как полузащитник, как нападающий, так и крайний защитник. Он может забивать голы, создавать моменты, прессинговать и бегать. Не понимаю, как он до сих пор не выиграл «Золотой мяч». Лично я бы всегда выбирал его», — цитирует AS Симеоне.

«Барселона» набрала 37 очков и лидирует в турнирной таблице. «Атлетико» идет на 4-й строчке — 31 очко.