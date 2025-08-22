Симеоне — об игре с «Эльче»: «Ожидаю напряженного матча для обеих команд»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 2-го тура ла лиги с «Эльче».

«Как дела у команды после воскресного поражения? Полагаю, сейчас все в порядке, как я и ожидал. Мы провели игру, у нас было много хороших моментов, но, очевидно, нам есть куда расти. Ожидаю напряженного матча для обеих команд. Они играют в атакующем стиле, демонстрируя высокий уровень мастерства, и это потребует от нас полной отдачи. Поражение в 1-м туре не меняет многого из того, над чем мы работали с начала предсезонной подготовки: следует четко понимать, что нам нужно делать, концентрироваться на себе, продолжать расти в этом направлении и верить в свои силы, чтобы это отражалось в игре», — приводит слова спеуиалиста AS.

В 1-м туре мадридская команда уступила «Эспаньолу» со счетом 1:2.