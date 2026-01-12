Симеоне извинился перед Пересом и Винисиусом за инцидент в полуфинале Суперкубка Испании

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне принес извинения президенту «Реала» Флорентино Пересу и форварду «сливочных» Винисиусу Жуниору за поведение в полуфинале Суперкубка Испании.

Игра завершилась победой «бланкос» со счетом 2:1. По ходу матча Симеоне провоцировал Винисиуса, в частности произнеся: «Флорентино тебя выгонит, вот увидишь». После замены бразильца перепалка продолжилась и в ситуацию вмешался главный тренер «Реала» Хаби Алонсо, который посоветовал Симеоне заниматься собственными игроками.

«Хочу извиниться перед господином Флорентино и господином Винисиусом за произошедшее. С моей стороны неправильно вести себя подобным образом, и, очевидно, я признаю, что был не прав. Команда, которая побеждает, заслуживает того, чтобы пройти дальше, вот и все», — цитирует Симеоне As.

«Реал» вышел в финал Суперкубка и уступил «Барселоне» со счетом 2:3.