Симеоне извинился перед Пересом и Винисиусом за инцидент в полуфинале Суперкубка Испании
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне принес извинения президенту «Реала» Флорентино Пересу и форварду «сливочных» Винисиусу Жуниору за поведение в полуфинале Суперкубка Испании.
Игра завершилась победой «бланкос» со счетом 2:1. По ходу матча Симеоне провоцировал Винисиуса, в частности произнеся: «Флорентино тебя выгонит, вот увидишь». После замены бразильца перепалка продолжилась и в ситуацию вмешался главный тренер «Реала» Хаби Алонсо, который посоветовал Симеоне заниматься собственными игроками.
«Хочу извиниться перед господином Флорентино и господином Винисиусом за произошедшее. С моей стороны неправильно вести себя подобным образом, и, очевидно, я признаю, что был не прав. Команда, которая побеждает, заслуживает того, чтобы пройти дальше, вот и все», — цитирует Симеоне As.
«Реал» вышел в финал Суперкубка и уступил «Барселоне» со счетом 2:3.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|31
|26
|1
|4
|84-30
|79
|
2
|Реал
|31
|22
|4
|5
|65-29
|70
|
3
|Вильярреал
|31
|19
|4
|8
|56-36
|61
|
4
|Атлетико
|31
|17
|6
|8
|51-32
|57
|
5
|Бетис
|31
|11
|13
|7
|45-38
|46
|
6
|Сельта
|31
|11
|11
|9
|44-40
|44
|
7
|Р. Сосьедад
|31
|11
|9
|11
|49-48
|42
|
8
|Хетафе
|31
|12
|5
|14
|27-32
|41
|
9
|Осасуна
|31
|10
|9
|12
|37-38
|39
|
10
|Жирона
|31
|9
|11
|11
|33-45
|38
|
11
|Эспаньол
|31
|10
|8
|13
|37-48
|38
|
12
|Атлетик
|31
|11
|5
|15
|33-45
|38
|
13
|Р. Вальекано
|31
|8
|11
|12
|29-38
|35
|
14
|Валенсия
|31
|9
|8
|14
|34-46
|35
|
15
|Мальорка
|31
|9
|7
|15
|39-48
|34
|
16
|Севилья
|31
|9
|7
|15
|39-51
|34
|
17
|Алавес
|31
|8
|9
|14
|35-46
|33
|
18
|Эльче
|31
|7
|11
|13
|39-47
|32
|
19
|Леванте
|31
|7
|8
|16
|35-50
|29
|
20
|Овьедо
|31
|6
|9
|16
|24-48
|27
|21.04
|20:00
|Атлетик – Осасуна
|- : -
|21.04
|20:00
|Мальорка – Валенсия
|- : -
|21.04
|22:30
|Жирона – Бетис
|- : -
|21.04
|22:30
|Реал – Алавес
|- : -
|22.04
|20:00
|Эльче – Атлетико
|- : -
|22.04
|21:00
|Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|22.04
|22:30
|Барселона – Сельта
|- : -
|23.04
|20:00
|Леванте – Севилья
|- : -
|23.04
|21:00
|Р. Вальекано – Эспаньол
|- : -
|23.04
|22:30
|Овьедо – Вильярреал
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|23
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|21
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Луис Милья
Хетафе
|9
|
|
Арда Гюлер
Реал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|22
|2
|5
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|27
|2
|4
|
|
Нобель Менди
Райо Вальекано
|19
|1
|5