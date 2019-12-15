Диего Симеоне: «Хочется, чтобы у Феликса было больше энергии на концовки матчей»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен игрой команды в матче чемпионата Испании с «Осасуной» (2:0). Особенно он отметил игру молодого нападающего Жоау Феликса.

— Мы должны играть так же и дальше, — цитирует AFP Симеоне. — Команда хорошо сражалась всегда, но не всегда получалось побеждать. Например, хорошо играли в Турине с «Ювентусом», но проиграли. Главное, что цели достигаются — в плей-офф Лиги чемпионов мы вышли.

Феликс — один из лучших наших игроков. У него есть дар создавать голевые моменты и прорываться к воротам. Он его регулярно показывает. Хочется, чтобы у него было больше энергии на проведение концовок матчей. Может быть, он должен более грамотно распределять силы. Потому что в конце игры шансов забить может быть больше.