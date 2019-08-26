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Диего Симеоне готов пригласить в свой тренерский штаб Фернандо Торреса

16:28
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что готов пригласить в свой тренерский штаб бывшего нападающего мадридского клуба Фернандо Торреса. 35-летний футболист завершил карьеру этим летом.

«Фернандо Торрес — настоящая футбольная легенда и очень умный парень, — приводит слова Симеоне Marca. — Думаю, ему потребуется какое-то время, чтобы отдохнуть и понять, чем он будет заниматься дальше. Но, надеюсь, что это все же займет не так много времени и мы сможем снова поработать вместе в «Атлетико».

Торрес — чемпион мира в составе сборной Испании и двукратный чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов в составе «Челси», а также также обладатель кубка Лиги Европы в составе «Челси» и «Атлетико». За карьеру провел 706 матчей, в которых забил 252 гола и отдал 73 голевых передачи.

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