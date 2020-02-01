Диего Симеоне: «Был ли пенальти на Морате? Я момент не видел»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями после поражения в матче 22-го тура чемпионата Испании от «Реала» (0:1).

— Мы уезжаем отсюда с горьковатым привкусом, мы могли добиться положительного результата, — цитирует тренера Marca.

Был ли пенальти на Морате? Я момент не видел, но есть четыре арбитра, ВАР, они должны были разобраться в ситуации, и они приняли решение. А заменил Альваро я из-за того, что он получил сильный удар и не мог продолжать. Пока не могу сказать, это серьезная травма или просто ушиб.

Мы, безусловно, обеспокоены ситуацией. Понимаем, что нам нужно усердно работать, чтобы все изменить. Скоро вернутся некоторые игроки, нам нужно и дальше бороться в ла лиге и Лиге чемпионов.