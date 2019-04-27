Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отметил, что не может назвать сезон провальным. По его словам, мадридцы ведут борьбу с лучшими клубами мира - "Барселоной" и "Реалом".

- Меня раньше спрашивали, расстраивает ли второе место в чемпионате. "Барселона" и "Реал" - лучшие клубы в мире. Так что не думаю, что это провал, - приводит Goal слова Симеоне. - Я очень требователен, поэтому хочу стать лучше. Но доволен, что от "Атлетико" ждут максимальных результатов. Нам нужно остаться на своем уровне и ждать, что сезон у "Реала" и "Барсы" сложится неудачно.