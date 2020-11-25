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Суарес пожелал семье Марадоне сил после смерти легендарного игрока

22:27
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Форвард «Атлетико» Луис Суарес выразил соболезнования в связи со смертью знаменитого футболиста Диего Марадоны.

«Много сил семье великого игрока в истории мирового футбола, — написал уругваец в Twitter. — Покойся с миром, Диего Армандо Марадона».

Легендарному аргентинцу было 60 лет. Марадона — победитель чемпионата мира 1986 года.

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