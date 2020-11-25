Суарес пожелал семье Марадоне сил после смерти легендарного игрока

Форвард «Атлетико» Луис Суарес выразил соболезнования в связи со смертью знаменитого футболиста Диего Марадоны.

Mucha fuerza a la familia de un GRANDE e HISTORIA del futbol mundial. Descansa en paz DIEGO ARMANDO MARADONA!!!?? pic.twitter.com/gT3AU1DWmi — Luis Suarez (@LuisSuarez9) November 25, 2020

«Много сил семье великого игрока в истории мирового футбола, — написал уругваец в Twitter. — Покойся с миром, Диего Армандо Марадона».

Легендарному аргентинцу было 60 лет. Марадона — победитель чемпионата мира 1986 года.