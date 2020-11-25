Месси назвал день смерти Марадоны очень грустным для всех аргентинцев

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.

«Очень грустный день для всех аргентинцев и для футбола, — написал Месси в Instagram. — Он оставил нас, но не ушел, потому что Диего вечен. Я люблю все прекрасные моменты, которые мы пережили вместе, и я хотел бы выразить соболезнования его семье и друзьям. Покойся с миром.

Марадоне было 60 лет. Он сам ранее выступал за «Барселону» и сборную Аргентины. С «Барсой» он выиграл Кубок Испании, Кубок лиги и Суперкубок страны. Со сборной он стал чемпионом мира и серебряным призером чемпионата мира.