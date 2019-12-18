Диего Марадона: «Месси плакал в раздевалке, когда другие уже думали, как бы побыстрее успеть на самолет»

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона рассказал, как Лионель Месси относится к выступлению за национальную команду.

— Я видел, как он плакал в раздевалке, когда другие уже думали, как бы побыстрее успеть на самолет, — цитирует Марадону ESPN. — Видел, как он плачет, будто пятилетний ребенок.