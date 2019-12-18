Диего Марадона: «Месси плакал в раздевалке, когда другие уже думали, как бы побыстрее успеть на самолет»
17:00
Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона рассказал, как Лионель Месси относится к выступлению за национальную команду.
— Я видел, как он плакал в раздевалке, когда другие уже думали, как бы побыстрее успеть на самолет, — цитирует Марадону ESPN. — Видел, как он плачет, будто пятилетний ребенок.
Maradona knows how much it means to Messi ??? pic.twitter.com/pdiNFi46eC— ESPN FC (@ESPNFC) December 18, 2019
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