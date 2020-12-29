Диего Коста может продолжить карьеру в «Арсенале»

Форвард «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает As.

По данным источника, в 32-летнем футболисте заинтересован «Арсенал», который может оформить трансфер бесплатно.

Сообщалось, что нападающий по своему желанию хочет покинуть испанский клуб и продолжить играть в Англии. Коста выступал в АПЛ за «Челси» с 2014 по 2017 год. В игроке также заинтересованы клубы из Китая.

В текущем сезоне испанец в 7 матчах ла лиги отметился 2 голами. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 10 миллионов евро.