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Диего Форлан считает, что Феликс улучшит свою игру в случае ухода из «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Атлетико» Диего Форлан считает, что форвард мадридского клуба и сборной Португалии Жоау Феликс станет лучше играть, если сменит команды.

«Говорят, что он может уйти из «Атлетико», и, если это случится, он может улучшить свою игру. Я верю в это. Такое часто происходит. Например, это было с Филиппе Коутиньо, который очень мало играл за «Интер», но сильно прибавил, перейдя в «Ливерпуль», — цитирует Форлана Goal.

В этом сезоне 23-летний футболист отметился 2 голами и сделал 3 ассиста за «Атлетико».

Жоау Феликс
ФК Атлетико
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