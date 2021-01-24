Дест заявил, что чувствует себя неуверенно в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Серджино Дест рассказал о проблеме, с которой столкнулся при переходе в каталонскую команду.

«Мне очень важно вернуть себе уверенность, потому что из-за этого я чувствую себя некомфортно. Это сейчас самое главное. Как только верну уверенность — смогу играть, как раньше и развивать свой потенциал», — приводит Goal слова Деста.

Дест перешел в «Барселону» летом 2020 года из «Аякса» за 21 миллион евро. На счету 20-летнего американца 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче за «сине-гранатовых».