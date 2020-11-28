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Дест может пропустить матч с «Осасуной»

06:56
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Защитник «Барселоны» Серджино Дест испытывает дискомфорт в мышцах. По информации Catalunya Radio, американец может пропустить матч 11-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».

В этом сезоне Дест сыграл в 11 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

Барселона — Осасуна

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