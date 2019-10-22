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«Депортиво» укрепился на последнем месте в сегунде. Отрыв от зоны спасения — 5 очков

20:31
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«Депортиво» после поражения от «Малаги» (0:2) в матче 12-го тура опустился на единоличное место в сегунде. До игры «Депор» делил 21-22 места именно с «анчоусами». От находящегося в зоне спасения «Луго» ла-корунцы отстают уже на 5 очков.

Перед игрой 12-го тура «Депортиво» поменял тренера: вместо Хуана Анкелы команду возглавил Луис Сесар. Последним местом работы 53-летнего специалиста был «Тенерифе».

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