"Депортиво" представило форму на новый сезон. Здесь много исторических отсылок

"Депортиво", которое будет выступать во второй по силе лиге Испании в сезоне-2018/19, представило в своем Twitter фотографии новой формы. Испанский клуб сделал снимки в стиле англо-испанской войны (1585 – 1604).

Впервые за 109 лет на форме присутствуют горизонтальные сине-белые полоски, а не вертикальные, которые были сделаны из уважения испанским спортсменам легкой атлетики. В 20-м веке они выигрывали соревнования на домашнем стадионе "Депортиво" в таких полосатых футболках.