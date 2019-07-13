"Депортиво" представило форму на новый сезон. Здесь много исторических отсылок

"Депортиво", которое будет выступать во второй по силе лиге Испании в сезоне-2018/19, представило в своем Twitter фотографии новой формы. Испанский клуб сделал снимки в стиле англо-испанской войны (1585 – 1604).
Впервые за 109 лет на форме присутствуют горизонтальные сине-белые полоски, а не вертикальные, которые были сделаны из уважения испанским спортсменам легкой атлетики. В 20-м веке они выигрывали соревнования на домашнем стадионе "Депортиво" в таких полосатых футболках.
XA Á VENDA! "A Coruña", primeira camiseta do #Dépor1920.— DéporTienda (@DeporTiendas) 12 июля 2019 г.
Dispoñible en todas as #DÉPORTIENDAS 👉 https://t.co/IYI6ckaJd3
⚔️ #QuenTeñaHonraQueMeSiga 🔥 pic.twitter.com/3J4spnLdcr
⚔️ #QuenTeñaHonraQueMeSiga 🔥 pic.twitter.com/UIlkTfsJI3— RC Deportivo (@RCDeportivo) 10 июля 2019 г.
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