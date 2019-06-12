"Депортиво" обыграл "Малагу" в первом полуфинале плей-офф за выход в ла лигу

В первом полуфинале плей-офф за выход в испанскую ла лигу "Депортиво" обыграл "Малагу" (4:2).

В составе победителей отличились Карлос Фернандес (дважды), Педро Санчес и Борха Валле. У гостей забивали Луис Эрнандес и Хавьер Онтиверос.

Ответная игра состоится в Малаге 15 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.

Плей-офф за выход в ла лигу

1/2 финала

Первый матч

"Депортиво" - "Малага" - 4:2 (1:2)

Голы: Фернандес, 21, с пенальти, 63, Санчес, 56, Валле, 78 - Эрнандес, 18, Онтиверос, 37

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