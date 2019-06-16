"Депортиво" обыграл "Малагу" и пробился в финал плей-офф за выход в ла лигу

"Депортиво" обыграл "Малагу" (1:0) в ответном матче 1/2 финала плей-офф за выход в ла лигу. По сумме двух матчей клуб из Ла-Коруньи одержал победу и вышел в финал.
Единственный мяч забил Алекс Бергантиньос. В первом матче "Депор" победил со счетом 4:2.
В финале "Депортиво" сыграет с победителем пары "Албасете" - "Мальорка".
Плей-офф за выход в ла лигу
1/2 финала
"Малага" - "Депортиво" - 0:1 (0:0)
Гол: Бергантиньос, 82
Первый матч - 2:4
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