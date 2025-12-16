«Депортиво» и «Эльче» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

«Депортиво» дома победил «Мальорку» в матче четвертого раунда Кубка Испании — 1:0.

Гол на 85-й минуте забил Ноэ Карильо.

Кубок Испании. 1/16 финала.

16 декабря 2025, 21:00. Риасор (Ла-Корунья)

В параллельном матче «Эльче» на выезде обыграл «Эйбар» — 1:0. На 27-й минуте отличился Адам Боайар.

Кубок Испании. 1/16 финала.

16 декабря 2025, 21:00. Ипуруа (Эйбар)

«Депортиво» и «Эльче» вышли в 1/8 финала Кубка Испании и узнают своих соперников после жеребьевки.