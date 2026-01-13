«Депортиво» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании
«Депортиво» и «Атлетико» сыграют в Кубке Испании 13 января
«Депортиво» и «Атлетико» встретятся 1/8 финала Кубка Испании во вторник, 13 января. Игру примет стадион «Риасор» в Ла-Корунье (Испания). Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.
Изучать ключевые события и результат игры «Депортиво» — «Атлетико» можно в матч-центре нашего сайта.
Игру «Депортиво» — «Атлетико» показывают на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 22.55 мск.
На предыдущей стадии турнира бело-голубые обыграли «Мальорку» (1:0), а «матрасники» выиграли у «Атлетико Балеарес» (3:2).
Действующим обладателем Кубка короля является «Барселона».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|46-12
|30
|
2
|Атлетико
|11
|9
|1
|1
|22-8
|28
|
3
|Реал
|11
|9
|0
|2
|28-10
|27
|
4
|Бетис
|11
|7
|2
|2
|18-15
|23
|
5
|Реал Сосьедад
|11
|6
|1
|4
|20-20
|19
|
6
|Севилья
|11
|5
|2
|4
|17-19
|17
|
7
|Атлетик
|10
|4
|3
|3
|14-10
|15
|
8
|Вильярреал
|11
|3
|3
|5
|15-15
|12
|
9
|Сельта
|11
|2
|6
|3
|10-10
|12
|
10
|Алавес
|11
|3
|3
|5
|15-17
|12
|
11
|Р. Вальекано
|10
|3
|3
|4
|15-20
|12
|
12
|Хетафе
|11
|3
|3
|5
|8-16
|12
|
13
|Депортиво
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Эспаньол
|11
|3
|2
|6
|13-14
|11
|
15
|Осасуна
|10
|3
|2
|5
|10-20
|11
|
16
|Расинг
|11
|3
|2
|6
|15-29
|11
|
17
|Эльче
|11
|2
|4
|5
|14-18
|10
|
18
|Леванте
|11
|2
|4
|5
|16-21
|10
|
19
|Валенсия
|11
|2
|3
|6
|8-17
|9
|
20
|Малага
|11
|0
|5
|6
|8-21
|5
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.10
|23:00
|Вильярреал – Эспаньол
|0 : 1
|31.10
|16:00
|Леванте – Атлетико
|0 : 2
|31.10
|18:15
|Р. Вальекано – Сельта
|3 : 0
|31.10
|20:30
|Бетис – Малага
|2 : 1
|31.10
|23:00
|Барселона – Алавес
|6 : 1
|1.11
|16:00
|Хетафе – Севилья
|3 : 1
|1.11
|18:15
|Расинг – Реал
|0 : 3
|1.11
|20:30
|Эльче – Валенсия
|0 : 1
|1.11
|23:00
|Атлетик – Реал Сосьедад
|2 : 1
|2.11
|23:00
|Депортиво – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|15
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|12
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|5
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|6
|1
|1
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|7
|1
|3
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|9
|1
|3
Новости
Судейство
31 окт 22:50
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