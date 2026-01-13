«Депортиво» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании

«Депортиво» и «Атлетико» сыграют в Кубке Испании 13 января

«Депортиво» и «Атлетико» встретятся 1/8 финала Кубка Испании во вторник, 13 января. Игру примет стадион «Риасор» в Ла-Корунье (Испания). Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Изучать ключевые события и результат игры «Депортиво» — «Атлетико» можно в матч-центре нашего сайта.

Кубок Испании. 1/8 финала.

13 января, 23:00. Риасор (Ла-Корунья)

Игру «Депортиво» — «Атлетико» показывают на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 22.55 мск.

На предыдущей стадии турнира бело-голубые обыграли «Мальорку» (1:0), а «матрасники» выиграли у «Атлетико Балеарес» (3:2).

Действующим обладателем Кубка короля является «Барселона».