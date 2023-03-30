Депай пропустит две недели из-за травмы

Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай может пропустить две недели из-за травмы, сообщает Marca.

По данным источника, форвард пропустит матч с «Бетисом», который состоится в ближайшие выходные.

Тренерский штаб «Атлетико» надеется, что Депай восстановится как можно скорее, но предположительные сроки — до двух недель.

В составе «Атлетико» футболист играет с января 2023 года. На счету нидерландца 3 гола за новую команду в чемпионате Испании.