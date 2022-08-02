Депай принял решение покинуть «Барселону»

Нападающий Мефмис Депай принял решение покинуть «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

Игрок недоволен отношением к нему со стороны тренерского штаба, так как не чувствует от него доверия.

Основным претендентом на 28-летнего футболиста сборной Нидерландов назывался «Ювентус». Каталонский клуб согласен отдать нападающего в аренду, но только в том случае, если Депай сначала продлит контракт с клубом.

В прошлом сезоне футболист забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Напомним, что Депай перешел в каталонский клуб летом 2020 года на правах свободного агента.