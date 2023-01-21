Депай попал в заявку «Атлетико» на матч с «Реалом Вальядолид»

Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай сегодня, 21 января, может дебютировать за мадридский клуб в ла лиге.

Футболист попал в заявку команды на матч с «Реалом Вальядолид», который состоится в субботу, 21 января.

20 января стало известно о том, что Депай подписал контракт с «Атлетико» на 2,5 года. В текущем сезоне нападающий провел за «Барселону» всего 4 матча во всех турнирах и забил один гол.