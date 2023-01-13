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Сегодня, 16:10

Депай получил предложение перейти в «Ньюкасл» из «Барселоны»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай получил предложение перейти в «Ньюкасл», сообщает Sky Sports.

Ранее появлялась информация, что интерес к 28-летнему голландцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», а также «Атлетико».

Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне форвард сыграл за «Барселону» 8 матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и оформил одну голевую передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

Мемфис Депай
ФК Барселона
ФК Ньюкасл Юнайтед
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 Реал 16 12 2 2 36-16 38
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 Р. Сосьедад 16 10 2 4 23-17 32
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 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
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 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
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 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
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16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
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 Севилья 16 3 6 7 16-24 15
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 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 - : -
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
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Жирона – Севилья
 - : -
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Осасуна – Мальорка
 - : -
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 - : -
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
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