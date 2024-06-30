Депай покинул «Атлетико» в связи с истечением контракта

Пресс-служба «Атлетико» объявила об уходе форварда Мемфиса Депая и защитников Габриэля Паулиста и Марио Эрмосо.

Эрмосо выступал за мадридский клуб с 2019 года. За это время он провел 174 официальных матча и забил десять голов.

Депай был игроком «Атлетико» с января 2023 года и провел 40 матчей, забив 13 голов. Паулиста перешел в мадридский клуб прошлой зимой на правах аренды, сыграв 5 матчей.

На данный момент Депай выступает на Евро-2024 в составе сборной Нидерландов.