Депай покинул «Атлетико» в связи с истечением контракта
Пресс-служба «Атлетико» объявила об уходе форварда Мемфиса Депая и защитников Габриэля Паулиста и Марио Эрмосо.
Эрмосо выступал за мадридский клуб с 2019 года. За это время он провел 174 официальных матча и забил десять голов.
Депай был игроком «Атлетико» с января 2023 года и провел 40 матчей, забив 13 голов. Паулиста перешел в мадридский клуб прошлой зимой на правах аренды, сыграв 5 матчей.
На данный момент Депай выступает на Евро-2024 в составе сборной Нидерландов.
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13
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14
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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Атлетик – Хетафе
|- : -
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Бетис – Жирона
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Мальорка – Реал
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|18.08
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Вильярреал – Атлетико
|- : -
|18.08
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Валенсия – Барселона
|- : -
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Сельта – Алавес
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Осасуна – Леганес
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Вальядолид – Эспаньол
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