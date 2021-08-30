Депай показал, что он умеет играть не только в футбол
20:55
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай показал, что в NFL он мог бы сыграть сразу на двух позициях: квотербека и ресивера. Квотербек — игрок нападения в американском футболе. Его функция заключается в том, чтобы дать точную передачу в руки принимающему (ресиверу).
На коротком видео, опубликованном в Twitter Betclic France, нидерландский футболист далеко кидает мяч для игры в американский футбол. После ускорения Депай с легкостью поймал мяч двумя руками.
В текущем сезоне ла лиги 27-летний футболист провел три матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Depay depuis son arriv?e au Bar?a : pic.twitter.com/wmars9Qz2L— Betclic France ? (@Betclic) August 30, 2021
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю