Депай показал, что он умеет играть не только в футбол

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай показал, что в NFL он мог бы сыграть сразу на двух позициях: квотербека и ресивера. Квотербек — игрок нападения в американском футболе. Его функция заключается в том, чтобы дать точную передачу в руки принимающему (ресиверу).

На коротком видео, опубликованном в Twitter Betclic France, нидерландский футболист далеко кидает мяч для игры в американский футбол. После ускорения Депай с легкостью поймал мяч двумя руками.

В текущем сезоне ла лиги 27-летний футболист провел три матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.