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Сегодня, 07:13

Депай опубликовал загадочное сообщение в социальных сетях

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мемфис Депай.
Фото Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай опубликовал загадочное сообщение в Twitter. Он высказался по поводу тактики, которая была инсценирована против него.

«Я вижу, как вокруг меня как футболиста разыгрывалась определенная тактика. Все хорошо, Богу нравится это... поэтому я в фаворитах. Всю свою жизнь я был недостаточно хорош, не подходил под стандартные определения внешности и не отличался правильным поведением. Вот что происходит, когда живешь свободно», — написал Депай.

Ранее стало известно, что «Барселона» готова расстаться с 28-летним голландцем. Действующий контракт игрока истекает в конце 2023 года.

В прошедшем сезоне нападающий в 27 матчах ла лиги забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

Мемфис Депай
Футбол
ФК Барселона
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