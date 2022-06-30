Депай опубликовал загадочное сообщение в социальных сетях
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай опубликовал загадочное сообщение в Twitter. Он высказался по поводу тактики, которая была инсценирована против него.
«Я вижу, как вокруг меня как футболиста разыгрывалась определенная тактика. Все хорошо, Богу нравится это... поэтому я в фаворитах. Всю свою жизнь я был недостаточно хорош, не подходил под стандартные определения внешности и не отличался правильным поведением. Вот что происходит, когда живешь свободно», — написал Депай.
Ранее стало известно, что «Барселона» готова расстаться с 28-летним голландцем. Действующий контракт игрока истекает в конце 2023 года.
В прошедшем сезоне нападающий в 27 матчах ла лиги забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.
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