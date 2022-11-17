Депай может покинуть «Барселону» уже этой зимой

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай в ближайшее время может покинуть каталонский клуб, сообщает TMW.

По данным источника, главным претендентом на игрока является «Севилья», которая попытается купить игрока этом зимой. Сам голландец хотел бы играть в АПЛ. Сообщалось, что он может вернуться в «МЮ».

Контракт Депая с «Барселоной» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне 28-летний форвард провел 3 матча за каталонцев и забил 1 гол. Стоимость нападающего, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.