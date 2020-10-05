Депай и Гарсия пройдут медосмотр для «Барселоны»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай и защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия 5 октября пройдут медосмотр перед трансфером в «Барселону», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Сине-гранатовые заплатят французам 25 миллиона евро за Депая. Английский клуб получит за Гарсию 15 миллионов плюс бонусы.

Мемфис Депай перешел в «Лион» из английского «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. В текущем сезоне 26-летний голландец провел шесть матчей в чемпионате Франции и забил четыре гола.

Эрик Гарсия является воспитанником академии «Барселоны». В 2016 году он перебрался в систему «Манчестер Сити». В прошедшем сезоне 19-летний защитник провел за английский клуб 25 встреч во всех турнирах и дебютировал за основную команду сборной Испании.