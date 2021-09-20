Депай готов сделать татуировку в честь «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай заявил, что может набить татуировку в честь клуба.
«Татуировки являются частью моего тела, моей жизни и моего образа. «Барселона» будет бороться за титулы чемпионата Испании и Лиги чемпионов, и если нам это удастся, то я присмотрю для них какое-нибудь место на своей коже. Это было бы очень красиво», — приводит слова Депая AS.
В текущем сезоне «Барселона» после трех туров набрала 7 очков и занимает десятое место в чемпионате Испании.
20 сентября команда сыграет против «Гранады» в матче 5-го тура ла лиги. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/09/18/primera/1631967273_296607.html
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