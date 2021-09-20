Депай готов сделать татуировку в честь «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай заявил, что может набить татуировку в честь клуба.

«Татуировки являются частью моего тела, моей жизни и моего образа. «Барселона» будет бороться за титулы чемпионата Испании и Лиги чемпионов, и если нам это удастся, то я присмотрю для них какое-нибудь место на своей коже. Это было бы очень красиво», — приводит слова Депая AS.

В текущем сезоне «Барселона» после трех туров набрала 7 очков и занимает десятое место в чемпионате Испании.

20 сентября команда сыграет против «Гранады» в матче 5-го тура ла лиги. Начало — в 22:00 по московскому времени.