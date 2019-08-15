Денис Суарес рассказал об обиде на Вальверде

Бывший полузащитник «Барселоны» Денис Суарес рассказал, что обижен на главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде. Игрок недоволен, что специалист ни разу не пообщался с ним после его ухода. Суарес защищал вета «Барсы» с 2016 по начало 2019 года. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Арсенале», а этим летом перешел в «Сельту».

— Мы не разговаривали после моего ухода, — цитирует Cadena SAR Суареса. — Мы вообще не общались, он не попрощался, был нулевой контакт.

Сейчас я просто хочу наслаждаться футболом, что и делаю после возвращения в «Сельту».