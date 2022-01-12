Денис Черышев заразился коронавирусом

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев заразился коронавирусом.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев заразился коронавирусом, сообщает RadioEsport Valencia.

Как сообщает источник, в команде помимо Черышева положительные тесты сдали еще 4 футболиста — вратарь Яспер Силлессен, защитник Даниэль Васс, а также нападающие Макси Гомес и Элдер Кошта. Все пятеро игроков пропустят встречу 1/8 финала Кубка Испании против «Балеареса», которая состоится 16 января.

EL COVID 19 ATACA AL @valenciacf ?



Hasta 5 jugadores son baja por COVID.



Wass y Cillessen dieron positivo ayer.



Maxi, H. Costa y Cherysev hoy.



No podr?n estar disponibles para el partido de #CopaDelRey del pr?ximo domingo.



Ampliamos en #GranDeportivo con @Dani_Merono — RadioEsport Valencia (@Radioesport914) January 12, 2022

В сезоне-2021/22 Черышев провел 13 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.