Денис Черышев: "Стараюсь следить за Головиным. Если не полностью матчи, то хотя бы голы смотрю"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев в интервью "СЭ" заявил, что следит за выступлениями Александра Головина в составе "Монако".

– Как вам успехи Головина во Франции?

– Стараюсь следить. Если не полностью матчи, то хотя бы голы и моменты смотрю. Хорошо что Саша восстановился и помогает "Монако". Рад за него! Дай бог ему здоровья, чтобы все и дальше шло хорошо. Иногда мы переписываемся, желаем друг другу удачи.

– Когда у Головина плохо шли дела, к нему в Монако приезжал Черчесов. Может, и вам как-нибудь позвать Станислава Саламовича?

– Ха! Если Черчесов захочет приехать, с радостью приму его. Если что – помогу с билетом на игру "Валенсии" (смеется). (Дмитрий Зеленов)

Полное интервью с Денисом Черышевым читайте здесь