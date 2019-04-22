Денис Черышев поблагодарил за поддержку после травмы

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев поблагодарил поклонников за поддержку. 28-летний хавбек получил повреждение во вчерашнем матче 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1) и был заменен на 34-й минуте встречи.

Сегодня стало известно, что он выбыл до конца сезона. Тесты показали, что у игрока повреждена связочная капсула в правом колене, а также обнаружен перелом плато большеберцовой кости.

"Всем большое спасибо за теплые слова и сообщения. Слава Богу за все", - написал Черышев в Твиттере.