Денис Черышев поблагодарил за поддержку после травмы

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев поблагодарил поклонников за поддержку. 28-летний хавбек получил повреждение во вчерашнем матче 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1) и был заменен на 34-й минуте встречи.
Сегодня стало известно, что он выбыл до конца сезона. Тесты показали, что у игрока повреждена связочная капсула в правом колене, а также обнаружен перелом плато большеберцовой кости.
"Всем большое спасибо за теплые слова и сообщения. Слава Богу за все", - написал Черышев в Твиттере.
Всем большое спасибо за тёплые слова и сообщения. Слава Богу за всё. pic.twitter.com/G0QW6RLgSB– Denis Cheryshev (@Cheryshev) 22 апреля 2019 г.
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