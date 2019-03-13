Денис Черышев ответил на острые вопросы о Криштиану Роналду

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев в эфире программы "КраСава" ответил на вопрос о сексуальной ориентации форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Черышев, как и Роналду, ранее выступал за "Реал".

- Криштиану дома всегда сам отдельно тренируется, каждый день. Помню, когда мы приезжали в 3-4 утра на базу, он сразу лез в холодную воду (Роналду принимает ледяные ванные - прим. "СЭ"). Это профессионал, - сказал Черышев. - Тогда он встречался с Ириной Шейк. Он постоянно говорил какие-то русские слова. Например, "вилка", "ложка". Он планировал съездить в Росиию, но не знаю, доехал или нет. Гей ли он? Я не знаю. Думаю, что нет, но никогда не знаешь.

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