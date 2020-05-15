Денис Черышев: «Ла лига скоро вернется, все с нетерпением ждут этого»

Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев в интервью клубной пресс-службе поделился своим мнением о возобновлении сезона в чемпионате Испании.

«Это правда, что мы не сможем играть при наших болельщиках, но нам нужно соблюдать правила. Люди действительно хотят, чтобы футбол вернулся. Ла лига скоро вернется, мы все с нетерпением ждем этого.

В течение этих двух месяцев игроки «Валенсии» работали с клубным психологом, выполняя как групповые, так и индивидуальные упражнения. У нас отличная команда, с отличными игроками, и теперь, после этого этапа, все игроки будут важны. С возможностью пяти замен по ходу матча каждый футболист должен быть готов к тому, чтобы проявить себя наилучшим образом", — приводит слова Черышева пресс-служба «летучих мышей».

В сезоне-2019/20 Черышев провел 22 матча за «Валенсию», забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Нападающий выступает за испанский клуб с лета 2019-го. Контракт Черышева с «Валенсией» действует до 30 июня 2022 года.