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Денис Черышев: «Этот год выдался для «Валенсии» весьма успешным»

16:56
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев подвел итог матча 18-го тура чемпионата Испании (1:1) против «Вальядолида» (1:1).

— Это был не очень удачный матч для обеих команд, — приводит слова Черышева официальный сайт «Валенсии». — Мы настраивались на положительный результат, но соперник играл очень упорно. И все же наша команда продемонстрировала характер и смогла сравнять счет в самой концовке.

Этот год выдался для нашей команды весьма успешным и запомнится болельщикам. Надеюсь, что в следующем году мы сможем выступить еще лучше. У нас отличная команда, сильный тренерский штаб — вместе мы можем добиться многого.

Как мое самочувствие? Я хотел вернуться как можно скорее на поле. В первую очередь, восстановление после травмы дается тяжело с психологической точки зрения, так как ты не можешь помочь партнерам на поле. К счастью, я смог вернуться на поле.

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