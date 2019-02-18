Денис Черышев: "Если у футболистов нормально идут дела в России, и они довольны, почему бы не остаться?"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев в интервью "СЭ" считает, что молодые российские футболисты должны попробовать себя в европейских чемпионатах. Однако отметил, что при успешном выступлении в России не стал бы навязывать трансфер.

– Пример Черышева и Головина поможет молодым российским игрокам решиться на переезд в Европу?

– Это их решение должно быть. Если ребята хотят попробовать что-то новое, конечно, надо пробовать. Хотя я думаю, будет сначала тяжело. Европейский футбол немного другой, тут трудно. Но когда тяжело, человек растет, и это идет только на пользу. Но я не хочу никому ничего навязывать. Если у футболистов нормально идут дела в России, и они довольны, почему бы не остаться? Персональное решение каждого. (Дмитрий Зеленов)

Полное интервью с Денисом Черышевым читайте здесь