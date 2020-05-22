Денис Черышев: «Было необычно: команду разбили на небольшие группы, которые тренировались по очереди»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, как проходят первые тренировки после того, как футболистам разрешили приступить к занятиям.

— Перед тренировками в «Валенсии» сдали тесты на коронавирус и прошли медосмотр, — приводит слова Черышева Twitter сборной России. — У всех отрицательный результат. На прошлой неделе в понедельник провели первую тренировку на поле.

Было необычно: команду разбили на небольшие группы, которые тренировались по очереди. Первую неделю мы занимались четверками, сейчас уже по десять футболистов. Надеюсь, на следующей неделе будем тренироваться в полном составе.

Нужно немного времени, чтобы втянуться после перерыва, адаптироваться к нагрузкам. Видно, что ребята на карантине поддерживали форму, никто не набрал лишний вес. Все мы готовимся в хорошем настроении и ждем матчей.