Дендонкер перешел в «Реал Овьедо»

Полузащитник Леандер Дендонкер подписал контракт с «Реал Овьедо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним бельгийцем рассчитано до лета 2027 года. Игрок присоединился к испанской команде в качестве свободного агента.

В сезоне-2024/25 Дендонкер был арендован «Андерлехтом» у «Астон Виллы». На его счету 3 гола и результативная передача в 43 матчах сезона.