Дембеле взял номер 7 в «Барселоне» после ухода Гризманна
«Барселона» объявила номера игроков на сезон-2021/22. Нападающий Усман Дембеле будет теперь выступать под 7-й, которая ранее принадлежала Антуану Гризманну. Француз в последний день трансферного окна вернулся в «Атлетико».
Ранее стало известно, что Ансу Фати взял себе номер 10, который ранее принадлежал Лионелю Месси.
«Барселона» после трех туров в чемпионате Испании занимает 4-е место в турнирной таблице. Каталонцы набрали 7 очков.
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