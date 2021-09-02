Дембеле взял номер 7 в «Барселоне» после ухода Гризманна

«Барселона» объявила номера игроков на сезон-2021/22. Нападающий Усман Дембеле будет теперь выступать под 7-й, которая ранее принадлежала Антуану Гризманну. Француз в последний день трансферного окна вернулся в «Атлетико».

Ранее стало известно, что Ансу Фати взял себе номер 10, который ранее принадлежал Лионелю Месси.

? E Q U I P O ?? pic.twitter.com/wc0gqbp5Iy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 1, 2021

«Барселона» после трех туров в чемпионате Испании занимает 4-е место в турнирной таблице. Каталонцы набрали 7 очков.