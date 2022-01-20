Дембеле: «Я все еще имею контракт и нахожусь полностью в распоряжении «Барсы» и тренера»
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выступил с заявлением по поводу своего положения в каталонском клубе.
«Привет всем. Последние 4 года я только читаю то, что говорят обо мне, не утруждая себя оправданием. В течение 4 лет предпочитал спокойствие. Последние 4 года люди говорят вместо меня, позорно лгут с единственной целью — навредить мне. В течение 4 лет я предпочитал не отвечать, не оправдываться.
Было ли это ошибкой? Безусловно. Считая с сегодняшнего дня, он закончился. Впредь я буду отвечать искренне и не поддаваясь никакому шантажу.
Мне 24 года, и, как у любого человека, у меня есть недостатки, несовершенства. У меня были сложные моменты, травмы, на меня повлиял COVID. Без всякой подготовки тренер обращался ко мне, и я всегда отвечал... не раздумывая.
Я просто ответил на вопрос, как я всегда это делал, потому что это моя страсть. Я полностью осознаю, как мне повезло, что я занимаюсь самой прекрасной работой в мире. Более того, мое послание ясно.
Я запрещаю кому-либо верить в то, что я не участвую в спортивном проекте. Я запрещаю кому-либо приписывать мне намерения, которых у меня никогда не было. Я запрещаю кому-либо говорить вместо меня, вместо моего агента, которому я полностью доверяю.
Я все еще нахожусь под контрактом, я полностью в распоряжении своего клуба и своего тренера. Я всегда отдавал всего себя ради своих товарищей по команде, а также ради всех болельщиков... и сейчас это не изменится. И не прекратится. Я не из тех, кто изменяет, и тем более не из тех, кто привык поддаваться на шантаж. Конечно, любовь — это просто вариант шантажа.
Как вы знаете, ведутся переговоры. Я оставляю это своему агенту, это его территория. Мое поле — это футбол, просто игра в футбол, разделение моментов радости с моими товарищами по команде, с нашими болельщиками.
Прежде всего, давайте сосредоточимся на главном: ПОБЕДА. Берегите себя и своих близких. Усман Дембеле", — написал футболист в Instagram.
В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 30 миллионов евро.
Ранее спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен немедленно покинуть клуб.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|21
|15
|4
|2
|45-18
|49
|
2
|Севилья
|21
|13
|6
|2
|32-14
|45
|
3
|Бетис
|21
|11
|4
|6
|37-24
|37
|
4
|Атлетико
|20
|9
|6
|5
|33-24
|33
|
5
|Р. Сосьедад
|20
|9
|6
|5
|22-21
|33
|
6
|Барселона
|20
|8
|8
|4
|31-23
|32
|
7
|Р. Вальекано
|20
|9
|4
|7
|27-21
|31
|
8
|Вильярреал
|21
|7
|8
|6
|33-23
|29
|
9
|Валенсия
|21
|7
|8
|6
|33-33
|29
|
10
|Атлетик
|21
|6
|10
|5
|20-17
|28
|
11
|Эспаньол
|21
|7
|6
|8
|25-26
|27
|
12
|Сельта
|21
|7
|5
|9
|24-23
|26
|
13
|Осасуна
|21
|6
|7
|8
|20-27
|25
|
14
|Гранада
|20
|5
|9
|6
|24-27
|24
|
15
|Эльче
|21
|5
|7
|9
|21-28
|22
|
16
|Мальорка
|20
|4
|8
|8
|17-30
|20
|
17
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|13-21
|18
|
18
|Алавес
|21
|4
|5
|12
|16-34
|17
|
19
|Кадис
|21
|2
|9
|10
|17-36
|15
|
20
|Леванте
|20
|1
|8
|11
|21-41
|11
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|- : -
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|18
|1
|6
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|18
|1
|5