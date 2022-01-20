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Дембеле: «Я все еще имею контракт и нахожусь полностью в распоряжении «Барсы» и тренера»

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выступил с заявлением по поводу своего положения в каталонском клубе.

«Привет всем. Последние 4 года я только читаю то, что говорят обо мне, не утруждая себя оправданием. В течение 4 лет предпочитал спокойствие. Последние 4 года люди говорят вместо меня, позорно лгут с единственной целью — навредить мне. В течение 4 лет я предпочитал не отвечать, не оправдываться.

Было ли это ошибкой? Безусловно. Считая с сегодняшнего дня, он закончился. Впредь я буду отвечать искренне и не поддаваясь никакому шантажу.

Мне 24 года, и, как у любого человека, у меня есть недостатки, несовершенства. У меня были сложные моменты, травмы, на меня повлиял COVID. Без всякой подготовки тренер обращался ко мне, и я всегда отвечал... не раздумывая.

Я просто ответил на вопрос, как я всегда это делал, потому что это моя страсть. Я полностью осознаю, как мне повезло, что я занимаюсь самой прекрасной работой в мире. Более того, мое послание ясно.

Я запрещаю кому-либо верить в то, что я не участвую в спортивном проекте. Я запрещаю кому-либо приписывать мне намерения, которых у меня никогда не было. Я запрещаю кому-либо говорить вместо меня, вместо моего агента, которому я полностью доверяю.

Я все еще нахожусь под контрактом, я полностью в распоряжении своего клуба и своего тренера. Я всегда отдавал всего себя ради своих товарищей по команде, а также ради всех болельщиков... и сейчас это не изменится. И не прекратится. Я не из тех, кто изменяет, и тем более не из тех, кто привык поддаваться на шантаж. Конечно, любовь — это просто вариант шантажа.

Как вы знаете, ведутся переговоры. Я оставляю это своему агенту, это его территория. Мое поле — это футбол, просто игра в футбол, разделение моментов радости с моими товарищами по команде, с нашими болельщиками.
Прежде всего, давайте сосредоточимся на главном: ПОБЕДА. Берегите себя и своих близких. Усман Дембеле", — написал футболист в Instagram.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 30 миллионов евро.

Ранее спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен немедленно покинуть клуб.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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Окружение Дембеле считает, что нападающий может подписать новый контракт с «Барселоной»
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 21 13 6 2 32-14 45
3
 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Валенсия 21 7 8 6 33-33 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Эспаньол 21 7 6 8 25-26 27
12
 Сельта 21 7 5 9 24-23 26
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
19
 Кадис 21 2 9 10 17-36 15
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
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Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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Бетис

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
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Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

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Оскар Трехо

Райо Вальекано

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Карим Бензема

Реал

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И К Ж
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Иньиго Мартинес

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