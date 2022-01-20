Дембеле: «Я все еще имею контракт и нахожусь полностью в распоряжении «Барсы» и тренера»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выступил с заявлением по поводу своего положения в каталонском клубе.

«Привет всем. Последние 4 года я только читаю то, что говорят обо мне, не утруждая себя оправданием. В течение 4 лет предпочитал спокойствие. Последние 4 года люди говорят вместо меня, позорно лгут с единственной целью — навредить мне. В течение 4 лет я предпочитал не отвечать, не оправдываться.

Было ли это ошибкой? Безусловно. Считая с сегодняшнего дня, он закончился. Впредь я буду отвечать искренне и не поддаваясь никакому шантажу.

Мне 24 года, и, как у любого человека, у меня есть недостатки, несовершенства. У меня были сложные моменты, травмы, на меня повлиял COVID. Без всякой подготовки тренер обращался ко мне, и я всегда отвечал... не раздумывая.

Я просто ответил на вопрос, как я всегда это делал, потому что это моя страсть. Я полностью осознаю, как мне повезло, что я занимаюсь самой прекрасной работой в мире. Более того, мое послание ясно.

Я запрещаю кому-либо верить в то, что я не участвую в спортивном проекте. Я запрещаю кому-либо приписывать мне намерения, которых у меня никогда не было. Я запрещаю кому-либо говорить вместо меня, вместо моего агента, которому я полностью доверяю.

Я все еще нахожусь под контрактом, я полностью в распоряжении своего клуба и своего тренера. Я всегда отдавал всего себя ради своих товарищей по команде, а также ради всех болельщиков... и сейчас это не изменится. И не прекратится. Я не из тех, кто изменяет, и тем более не из тех, кто привык поддаваться на шантаж. Конечно, любовь — это просто вариант шантажа.

Как вы знаете, ведутся переговоры. Я оставляю это своему агенту, это его территория. Мое поле — это футбол, просто игра в футбол, разделение моментов радости с моими товарищами по команде, с нашими болельщиками.

Прежде всего, давайте сосредоточимся на главном: ПОБЕДА. Берегите себя и своих близких. Усман Дембеле", — написал футболист в Instagram.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 30 миллионов евро.

Ранее спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен немедленно покинуть клуб.