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Дембеле вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»

14:17
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны», сообщает журналист ESPN Сэмюэл Марсден.

По информации источника, 23-летний француз может принять участие в матче чемпионата Испании с «Реал Вальядолидом», который состоится во вторник, 22 декабря.

В сезоне-2020/21 Дембеле принял участие в 12 матчах «Барселоны», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Футболист восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.

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