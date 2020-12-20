Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны», сообщает журналист ESPN Сэмюэл Марсден.

По информации источника, 23-летний француз может принять участие в матче чемпионата Испании с «Реал Вальядолидом», который состоится во вторник, 22 декабря.

Dembele back in full training this morning, on track to make Bar?a squad for Tuesday's game at @realvalladolid — Samuel Marsden (@samuelmarsden) December 20, 2020

В сезоне-2020/21 Дембеле принял участие в 12 матчах «Барселоны», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Футболист восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.